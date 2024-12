Was für Comeback des HC Landsberg: Nach der bitteren 0:5-Niederlage in Königsbrunn meldeten sich die Riverkings gegen Schweinfurt eindrucksvoll zurück. Mit 6:4 setzten sich die Landsberger vor mehr 1200 Zuschauern durch und klettern damit auf Platz acht in der Tabelle. Der Schlüssel zum Erfolg war die Umstellung durch Trainer Martin Hoffmann nach dem ersten Drittel.

