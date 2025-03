Der HC Landsberg blickt bei der Abschlussfeier schon auf die nächste Saison

In der Eishockey-Bayernliga laufen noch die entscheidenden Spiele in den Play-offs und Play-downs. Für den HC Landsberg ist aber bereits Schluss - im Viertelfinale musste sich das Team von Trainer Martin Hoffmann nach sieben Spielen den Erding Gladiators geschlagen geben. Bei der Abschlussfeier blickte der Coach noch mal auf die Saison zurück - und verriet die Ziele für die nächste Saison. Viel Lob gab es dabei für die Fans, die für die Trikots diesmal auch teilweise sehr tief in die Tasche griffen.

