Der HC Landsberg dominiert beim Sieg gegen Buchloe über weite Strecken

In den beiden Spielen des Wochenendes punkten, idealerweise zwei Siege einfahren, das war die Vorgabe von Martin Hoffmann, Trainer des Eishockey-Bayernligisten HC Landsberg, vorab. Am Freitagabend spielten die Riverkings vor 940 Zuschauern daheim gegen Buchloe und konnten den Wunsch erfüllen. Der Trainer äußerte sich anschließend zum 2:0-Erfolg weitgehend zufrieden mit der gezeigten Leistung. Am Sonntag soll in Pfaffenhofen der nächste Schritt folgen.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Buchloe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

HC Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis