Der HC Landsberg feiert wichtigen Sieg gegen Pfaffenhofen

Der HC Landsberg feiert ein 6-Punkte-Wochenende, das ihm den Platz in den Pre-Play-offs der Eishockey-Bayernliga erst mal sichert. Nach dem 3:2-Erfolg in Buchloe legte das Team von Trainer Martin Hoffmann zu Hause vor mehr als 1100 Zuschauern ein 4:2 gegen Pfaffenhofen nach. Auch wenn der Sieg insgesamt absolut verdient war, diesmal hatten die Landsberger auch das Glück, das ihnen in der laufenden Saison schon so oft fehlte.

Wie wichtig diese drei Punkte sein würden, zeigte sich nach Ende des Spieltags, denn fast alle direkten Konkurrenten punkteten. Tabellenführer Erding unterlag überraschend und deutlich Peißenberg mit 1:5, auch der Tabellenzweite Waldkraiburg überließ Schweinfurt die Zähler (1:6), zumindest gewann der Tabellendritte Königsbrunn gegen Miesbach, Amberg gegen Kempten und Schongau gegen im Penaltyschießen gegen Geretsried. Damit liegen die Teams von Platz 5 bis 12 nur sieben Punkte auseinander, der HCL Landsberg bleibt auf Platz neun mit zwei Punkten Rückstand auf Rang fünf. „Wer hätte Anfang Dezember, als wir Tabellenletzter waren, gedacht, dass wir bis zum Schluss sogar um einen Play-off-Platz spielen würden“, freute sich Martin Hoffmann, der diesmal wieder an der Bande stand.

Der Matchplan des Landsberger Trainers geht zunächst nicht auf

Angesichts der Ausfälle und Krankheitsfälle unter der Woche hatte Hoffmann einen klaren Matchplan vorgegeben: „Wir wollten gleich loslegen wie die Feuerwehr und in den ersten zehn Minuten zwei, drei Tore machen, um dann die Partie etwas ruhiger angehen zu können.“ Angesichts der Tatsache, dass dieses Spiel vom Verein zum „Blaulichtspiel“, bei dem den Ehrenamtlichen in diesem Bereich gedankt werden sollte, erklärt worden war,hätte es gut gepasst, nur konnte das Team den Plan des Trainers nicht umsetzen. Zwar legten die Riverkings los wie die Feuerwehr, aber wieder einmal wurden beste Chancen vergeben. Pfaffenhofen wurde teilweise schwindlig gespielt, aber die Scheibe rutschte einfach nicht über die Linie und es ging torlos ins zweite Drittel.

Da endlich schien der Plan aufzugehen, denn in der 21. Minute stellte Maximilian Hermann, eigentlich als Verteidiger aufgestellt, das 1:0: Filip Bergsdorf setzte seinen Schuss an den Pfosten und der Abpraller kam zum aufgerückten Hermann, der nur noch einschieben musste. In der 28. Minute erhöhte Lukas Heß mit einem Doppelpack auf 3:0: Erst schloss er einen Angriff nach Doppelpass mit Christopher Kasten noch etwas glücklich ab, dann versenkte er nach einem Konter unhaltbar ins Kreuzeck. Doch nur drei Minuten später schlug Pfaffenhofen zurück: Ebenfalls innerhalb einer Minute fielen die Treffer zum 2:3 - Moritz Borst, der bis dahin relativ wenig zu tun hatte, war machtlos. Ärgerlich für die Riverkings: Das erste Gegentor fiel in Überzahl Pfaffenhofen nach einer sehr zweifelhaften Strafe für Landsberg. Für viele Fans war es ein Déjà-vu, selbes passierte dem HCL in Buchloe, da war es der 3:3-Ausgleich gewesen.

Tatsächlich tat sich Landsberg nun auch schwer, es ging hin und her und den Riverkings unterliefen einige Fehler, die diesmal aber nicht bestraft - oder von Borst ausgebügelt wurden. Sensationell war das 4:2 durch Lars Grözinger: Aus unmöglichem Winkel brachte er die Scheibe irgendwie ins kurze Eck unter (37.), das entscheidende Tor, das den Gastgebern auch wieder mehr Sicherheit gab. Das letzte Drittel blieb spannend, doch je mehr Zeit verstrich, umso harmloser wurden die Bemühungen der Gäste. So brachten die Riverkings den hoch verdienten Sieg unter Dach und Fach.

Regeneration steht bei den Riverkings im Vordergrund

„Wir machen jetzt erst mal bis Mittwoch frei, damit alle regenerieren können“, sagte Martin Hoffmann nach der Partie. Angesichts der Vorgeschichte könne er vor den Spielern nur den Hut ziehen. „Auch Tobias Wedl war wie Lars Grözinger so krank, dass er nicht trainieren konnte“, nannte er nur zwei Beispiele. Großes Lob ging auch an Neuzugang Tim Lutz und die beiden Juniorenspieler Jonas Huber und Maximilian Schiskow: „Beide haben es richtig toll gemacht, und wenn man bedenkt, dass es für Huber das dritte Spiel am Wochenende war, Hut ab.“ Beide seien bereits jetzt eine Option für die nächste Saison, so Hoffmann.