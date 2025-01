Der HC Landsberg ist bereit für das Derby gegen Peißenberg

HCL-Trainer Martin Hoffmann bringt es auf den Punkt: „Es wird Zeit, dass wir gegen Peißenberg gewinnen.“ Am Freitag, ab 20 Uhr, kommt es im Landsberger Eisstadion zum Kracher der Eishockey-Bayernliga. Am Sonntag sind die Riverkings bei Schlusslicht Schongau zu Gast, doch so einfach wird es nicht sein, dort den „Pflichtsieg“ einzufahren, denn ein Routinier wird dieses Wochenende bei den Riverkings ausfallen.

