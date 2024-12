Der HC Landsberg kann Königsbrunn nicht Paroli bieten

Die Siegesserie des HC Landsberg ist in Königsbrunn gerissen: Mit 0:5 muss sich das Team von Trainer Martin Hoffmann geschlagen geben und rutscht wieder aus den Pre-Play-off-Plätzen in der Eishockey-Bayernliga. Auch wenn es insgesamt eine verdiente Niederlage war, fiel sie etwas zu hoch aus. „Wenn der Gegner besser war, muss man das so akzeptieren“, so Hoffmann. Extrem wichtig wird jetzt das Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Schweinfurt, da hofft der Coach, dass die angeschlagenen Spieler wieder fit sind.

