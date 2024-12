Die Spielerdecke des HC Landsberg wird immer dünner

Der HC Landsberg schwimmt momentan auf einer Erfolgswelle: Vier Spiele in Folge gewann das Team von Trainer Martin Hoffmann und belegt inzwischen wieder einen Pre-Play-off-Platz. Dennoch ist nicht alles im „grünen Bereich“ bei den Riverkings - statt Verstärkung gibt es weitere Ausfälle. Inzwischen steht auch fest, wie lange Lukas Heß nach seiner Matchstrafe im Spiel gegen Klostersee gesperrt sein wird. Mit kleinem Kader geht es damit am Freitag zu Hause gegen Dingolfing (20 Uhr) und am Sonntag nach Kempten zum Derby (17.30 Uhr).

