Eishockey

13:21 Uhr

Eishockey-Oberliga: Der HC Landsberg blamiert sich zwei Mal

Plus Die Riverkings enttäuschen in den wichtigen Spielen der Eishockey-Oberliga. Wie das Präsidium reagiert und welche Konsequenzen infrage kommen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Die „Wochen der Wahrheit“ beginnen für den HC Landsberg mit zwei katastrophalen Niederlagen. Gegen Lindau und Schlusslicht Klostersee unterliegen die Riverkings in der Eishockey-Oberliga mit 3:6 und 3:7. Und das, obwohl der Kader wieder fast komplett ist. Und bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) steht das nächste Spiel in Memmingen an. Zuvor aber tagen Mannschaftsrat, Mannschaft und Präsidium.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

