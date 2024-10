HC Landsberg holt in der Eishockey-Bayernliga den ersten Punkt

Das erste Heimspiel des HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga hatte es gleich in sich: Zeitweise dominierten die Riverkings die Partie gegen Miesbach, erzielten schön herausgespielte Tore - mussten dann aber doch in die Verlängerung. Und da sicherte sich Miesbach nach 50 Sekunden den Zusatzpunkt. Auch wenn die Landsberger in der laufenden Saison weiter auf den ersten Heimsieg warten: Es war ein Spiel, das Lust auf mehr macht.

