HC Landsberg ist chancenlos beim Tabellenführer

Ein Sieg des HC Landsberg beim Spitzenreiter der Eishockey-Bayernliga wäre eine große Überraschung gewesen. Die gelang den Riverkings nicht, und am Ende fiel die Niederlage in Erding mit 1:6 deutlich aus. Am Sonntag beenden die Landsberger die Hinrunde mit dem Heimspiel gegen Geretsried und HCL-Trainer Martin Hoffmann fordert nach dem bislang enttäuschenden Saisonverlauf eine schonungslose Analyse der Situation.

