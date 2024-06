Eishockey

vor 18 Min.

HC Landsberg: Neuwahl und große Emotionen

Plus Der Eishockey-Bayernligist HC Landsberg hat einen neuen Präsidenten. Beim Abschied gibt es Standing Ovation. Oberliga wirkt sich negativ auf Finanzen aus.

Von Margit Messelhäuser

Der HC Landsberg hatte es bereits angekündigt: In der Führungsriege würde es bei der Jahresversammlung zu Veränderungen kommen. Präsident Frank Kurz und Stefan Schindler, Vize-Präsident Nachwuchs und Schatzmeister in Personalunion, traten bei den turnusmäßigen Neuwahlen nicht mehr an. Ihre Nachfolge war gut vorbereitet: Ohne Gegenstimmen wurden Rainer Böck als Nachfolger von Kurz, Markus Huber als neuer Chef für den Nachwuchs und Thomas Kindl als neuer Schatzmeister gewählt. Bezüglich der Finanzen gab es jedoch weniger gute Nachrichten.

Es war eine emotionale Jahresversammlung beim HC Landsberg: Nach zehn Jahren stellte sich Frank Kurz nicht mehr zur Wahl - mit Wehmut und Vorfreude, wie er sagte. Mehr als doppelt so lange engagierte sich Stefan Schindler im Landsberger Eishockey, erst beim damaligen EV Landsberg, dann beim HC Landsberg. Insgesamt 25 Jahre lang kümmerte er sich mit großem Einsatz um die Nachwuchs-Abteilung, zusätzlich übernahm er die Aufgaben des Schatzmeisters.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen