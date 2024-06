HC Landsberg plant weiter fleißig am Kader für die neue Bayernliga

Der Kader des HC Landsberg für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga nimmt immer mehr Form an. Riverkings vermelden eine Verlängerung und einen Abgang.

Die Landsberg Riverkings können für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga eine Vertragsverlängerung und einen Abgang vermelden. So wird der 28-jährige Torwart Michael Güssbacher auch in der kommenden Saison zusammen mit Moritz Borst das Goalie-Duo des HCL bilden. Nicht mehr für den HC Landsberg auflaufen wird Luis Hegner. Er hat nach Gesprächen mit den sportlichen Verantwortlichen entschieden, zu einem anderen Bayernligisten zu wechseln. Dies gab der HC Landsberg in einer Pressemitteilung bekannt.

Dazu HCL-Vizepräsident Michael Grundei: „Zunächst will ich mich natürlich im Namen des gesamten Vorstands bei Luis Hegner recht herzlich bedanken. Es tut natürlich immer weh, wenn ein Eigengewächs den Verein verlässt." Luis erhoffe sich aber bei einem anderen Bayernligisten eine andere Rolle und mehr Eiszeit, um sich dort weiterzuentwickeln, so Grundei. "Wir wünschen ihm natürlich alles Gute für seine weiteren Schritte.“

Michael Güssbacher bleibt beim HC Landsberg. Foto: Margit Messelhäuser (Archivbild)

Umso mehr freue es den Verein, sagte Michael Grundei, dass Michael Güssbacher zusammen mit Moritz Borst auch in der nächsten Saison eines der besten Torhüterduos der Bayernliga bilden werde. "Michi hat uns in der abgelaufenen Saison einige Spiele durch sensationelle Leistungen gewonnen. Er ist auch für unsere jungen Torhüter im Nachwuchs ein super Vorbild und gibt sein Wissen regelmäßig an unsere jungen Cracks weiter. Michi - wir freuen uns sehr, dass du weiter an Bord bist“, erklärt Grundei. (AZ)

