Der HC Landsberg setzt in der Eishockey-Bayernliga seine Siegesserie fort: Gegen die Isar Rats Dingolfing gelang dem Team von Trainer Martin Hoffmann der inzwischen fünfte Sieg in Folge. Allerdings mussten die Riverkings erneut in die Verlängerung und schließlich ins Penaltyschießen. Umso beachtlicher ist dieser Erfolg angesichts der Umstände.

