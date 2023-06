HC Landsberg verpflichtet Keeper für die Bayernliga

Der HC Landsberg hat den ersten Torhüter für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga verpflichtet. Der 27-Jährige geht in seine vierte Saison bei den Riverkings.

Während in Landsberg der Hochsommer Einzug gehalten hat und sich die Stadt auf das anstehende Ruethenfest vorbereitet, basteln die Riverkings weiter eifrig am Kader für die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga. Nun kann der HC Landsberg die Vertragsverlängerung von Torwart Michael Güßbacher verkünden.

Der 27-jährge gebürtige Landsberger geht damit in seine vierte Saison für den HCL. Nachdem er bereits für den ESV Kaufbeuren, die Hannover Indians und den ECDC Memmingen die Schlittschuhe geschnürt hatte, ist er nun im besten Eishockeyalter. Er wird auch in der kommenden Saison die Nummer 33 tragen.

Güßbacher bringt positive Einstellung mit

Dazu Michael Grundei, Vizepräsident des HC Landsberg: „Wir sind froh, dass wir Michi Güssbacher weiter im Team haben. Er ist über die Jahre zu einem erfahrenen Torwart und wichtigen Faktor in der Kabine gereift. Mit seiner positiven Einstellung schafft er es, seine Teamkameraden immer wieder mitzuziehen und kann damit auch in engen Spielen der Unterschied sein.“

HCL-Vizepräsident Michael Grundei mit Keeper Michael Güßbacher. Foto: HC Landsberg

Michael Güßbacher: „Der HC Landsberg ist für mich eine Herzensangelegenheit, deshalb freue ich mich sehr, auch in der kommenden Bayernliga-Saison das Landsberger Tor zu hüten. Wir wollen unbedingt in die Play-offs und unsere Fans für die vergangenen, etwas mageren Jahre entschädigen. Ich bin mir sicher, dass ich der Mannschaft dabei gut helfen kann.“ (AZ)