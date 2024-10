HC Landsberg zeigt gegen Kempten großen Kampf und verliert doch

Schon am zweiten Wochenende in der Eishockey-Bayernliga muss der HC Landsberg eine „Nullnummer“ hinnehmen. Nach der knappen 4:5-Niederlage in Dingolfing gab es für Trainer Martin Hoffmann und sein Team auch im Derby gegen Kempten keine Punkte. Nach einem hervorragenden Start ins Spiel gaben die Landsberger ihre Vorteile aus der Hand und unterlagen 3:6 - dabei waren sie keineswegs die schlechtere Mannschaft.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

HC Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis