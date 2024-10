HCL-Trainer Hoffmann: Es ist Zeit für die Wende

Spielerisch gibt es beim HC Landsberg bislang wenig auszusetzen - aber die Ergebnisse passen noch nicht. Das soll sich am Wochenende ändern, auch wenn am Freitag mit dem Tabellenzweiten der Eishockey-Bayernliga, dem EHC Königsbrunn, die „maximal schwerste Aufgabe“ wartet, wie HCL-Trainer Martin Hoffmann sagt. Der Spielbeginn wurde von ursprünglich 17 auf 18 Uhr verlegt. Am Sonntag geht es für die Riverkings nach Schweinfurt und in beiden Spielen hofft der Coach, dass sein Team endlich das zeigt, was er bislang vermisst.

