HCL-Trainer Hoffmann stellt für die Pre-Play-offs sein Team etwas um

Für den HC Landsberg wird es ernst: Mit einem Sieg in den Pre-Play-offs gegen Klostersee wäre der Klassenerhalt in der Eishockey-Bayernliga bereits geschafft. Am Freitag, ab 20 Uhr, findet das erste Spiel in Landsberg statt, am Sonntag, ab 17.30 Uhr, das zweite in Grafing beim EHC - sollte ein drittes Spiel nötig sein, würde dieses am Dienstag (20 Uhr) erneut in Landsberg ausgetragen werden. In der Vorrunde setzte sich der HC Landsberg in zwei hitzigen Spielen gegen den EHC durch, diesmal allerdings erwartet Landsbergs Trainer Martin Hoffmann ein anderes Auftreten der Gäste.

Rechtzeitig zum Start in diese entscheidende Phase haben sich alle Spieler der Riverkings wieder gesund zurückgemeldet. „Auch Maximilian Schadel ist nach seiner Verletzung wieder dabei“, sagt Hoffmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Allein Korbinian Benz fehlte beruflich. „Deshalb wird er vermutlich nicht im Kader stehen, das macht keinen Sinn, wenn er die ganze Woche nicht mittrainieren konnte“, so Hoffmann. Für das Spiel am Freitag plant der Coach ohnehin eine Veränderung in den Reihen, die Auswertung der Vorrunde habe gezeigt, „dass wir zu leicht ausrechenbar sind“.

Der HC Landsberg hat vier Reihen für das Spiel gegen Klostersee zur Verfügung

In der ersten Sturmreihe werden weiterhin Victor Östling und Filip Bergsdorf mit Lukas Heß antreten, allerdings mit Florian Reicheneder und Mathias Binder in der Verteidigung. In der zweiten Reihe rückt HCL-Nachwuchsspieler Jonas Huber an die Seite von Lars Grözinger und Frantisek Wagner. „Jonas ist groß und schnell, er hat seine Sache bislang sehr gut gemacht“, begründet Hoffmann den Wechsel. Christopher Kasten und Jonas Mosler bilden das Verteidigerpaar. Insgesamt kann Hoffmann vier Reihen aufbieten, ob aber alle viel Eiszeit erhalten, werde der Spielverlauf zeigen. „Je nach dem, werden wir auch mit zwei Reihen spielen“, sagt der Coach.

Icon Galerie 64 Bilder Eishockey Bayernliga: Die Bilder vom Spiel des HC Landsberg Riverkings gegen den EHC Klostersee.

Bislang waren die beiden Partien gegen Klostersee sehr hitzig, mit vielen Strafminuten auf beiden Seiten, diesmal erwartet Hoffmann ein anderes Auftreten des EHC. „Ich kenne Klostersees Trainer Dominik Quinlan, er ist clever und weiß, wie man Play-offs spielt, das geht nicht nur mit Provozieren.“ Außer Frage stehe, dass Klostersee „eklig und hart“ spielen werde, doch da geht Hoffmann davon aus, dass seine Spiele entsprechend dagegenhalten werden. „Wichtig wird sein, dass wir die Kleinigkeiten richtig machen, viel Druck machen und zur richtigen Zeit die Tore schießen, so wie in Geretsried.“

Der HC Landsberg will sich für die starke Rückrunde belohnen

Dass mit einem Sieg in den Pre-Play-offs bereits der Klassenerhalt gesichert wäre, spiele derzeit keine Rolle, so der Landsberger Trainer. „Wir wollen uns für unsere Leistung mit dem Einzug ins Viertelfinale belohnen“, betont Martin Hoffmann. Dass die Landsberger beide Partien gegen Klostersee in der Vorrunde gewonnen hat (6:3 und 9:3), gebe zwar ein gutes Gefühl, zähle jetzt aber nicht mehr. „Ich glaube, es ist ein Fifty-Fifty-Spiel, es wird nicht unbedingt die bessere Mannschaft, sondern die glücklichere gewinnen, die die bessere Tagesform erwischt.“ Sollte in den Pre-Play-offs ein Spiel in die Verlängerung gehen, werden maximal zehn Minuten mit Vier-gegen-Vier gespielt, teilte Ligenleiter Frank Butz mit.