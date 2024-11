Trainer des HC Landsberg vor Duellen mit formstarken Gegnern kämpferisch

Die Partie des HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga am Freitagabend könnte man je nach Sichtweise als das leichteste oder schwerste Auswärtsspiel der Saison betrachten. Am Sonntag kommt dann Geretsried an den Lech. Die Mannschaft steht in der Tabelle dort, wo die Riverkings gerne hinwollen. Um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sollte deswegen ein Sieg her. Trainer Martin Hoffmann äußert sich zu den beiden Partien.

