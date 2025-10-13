Basketball-Damen der DJK Landsberg machen es beim Bayernliga-Start richtig spannend

Zwei Heimspiele - zwei Siege: Das vergangene Wochenende hätte für die Basketball-Teams der DJK Landsberg nicht besser laufen können. Die Damen feierten als Aufsteiger in die Bayernliga gleich den ersten Sieg - für die Herren gab es in der Bezirksoberliga nach der Auftaktpleite nun auch die ersten Punkte.

Damen Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel der Landsberger Basketballerinnen nach dem Aufstieg in die Bayernliga. Und diesem Ziel sind sie gleich im ersten Spiel mit dem 71:63-Sieg einen - wenn auch kleinen - Schritt näher gekommen. Mit der zweiten Mannschaft des TV Augsburg war ein Team zu Gast, das bereits die ersten Punkte auf dem Konto hatte. Die Landsbergerinnen mussten dagegen, da ihr erstes Spiel auf Wunsch von Wasserburg verschoben wurde, erst mal sehen, wo sie stehen.

Landsberg Basketballerinnen führen deutlich nach dem ersten Viertel

Mit einem so perfekten Start dürften sie aber nicht gerechnet haben, denn im ersten Viertel setzten sich die DJK-Damen gleich mal mit 17:9 ab. Doch schnell bekamen die Gastgeberinnen zu spüren, dass die Partien keine Selbstläufer werden. Der TV Augsburg jedenfalls gab sich noch lange nicht geschlagen - schon zur Pause verkürzten die Gäste auf 24:30 und auch die weiteren Viertel sollten an die Fuggerstädterinnen gehen.

Nach dem dritten Abschnitt betrug der Vorsprung der Landsbergerinnen nur mehr vier Punkte (42:38): Augsburg hatte sich auf seine Gegnerinnen eingestellt und vor allem Veronika Semykasheva mit 20 Punkten und Vanessa Gaksch (17) konnten von den DJK-Damen nicht wirklich gestoppt werden. Dafür verteilten sich bei ihnen die Punkte auf mehrere Schultern: Mit Christina Hank (17), Veronika Hornung (15) und Bettina Beck (13) punkteten drei Spielerinnen zweistellig. Trotzdem gelang Augsburg im letzten Viertel der Ausgleich (53:53) - es ging in die Verlängerung. Da zahlte es sich für die DJKlerinnen aus, dass sie mit elf Spielerinnen eine breite Bank hatten - und gute Nerven: Mit 71:63 holten sie sich den ersten Sieg.

Kurioser Zwischenfall bei den Landsberger Herren vor dem Spiel

Herren In ungewohnter Kleidung verbuchten die Herren in der Bezirksoberliga den ersten Sieg: Beide Teams liefen zunächst in Heimfarben auf, Landsberg zeigte Sportsgeist und wechselte auf die blauen Auswärts-Trikots. Die brachten dem Team von Trainer Jermaine Paulus Glück, denn mit 66:62 gegen Hellenen München II gab es den ersten Saisonsieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit lagen die Landsberger noch mit 35:41 zurück.

Doch die Gastgeber steigerten sich, auch wenn die Verletzung von Paul Brakel zunächst für einen Bruch sorgte. Doch dank des überragenden Tobias Neukirchner, der 34 Punkte erzielte, und dem stark unter dem Korb agierenden David Geiger kamen die Landsberger den Gästen immer näher, so ging es mit einem 48:48 ins letzte Drittel. Landsberg ließ nicht locker und sicherte sich die ersten Punkte in der neuen Saison.