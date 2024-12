Bundesligaspieler treten für den Gegner an und besiegen Red-Hocks-Reserve

Der Spitzenreiter ist gestolpert und das hat Folgen: Platz eins bis fünf der Floorball-Regionalliga liegen nur noch drei Punkte auseinander. Vor über 200 Zuschauern unterlag Tabellenführer und Titelverteidiger Red Hocks Kaufering II mit 1:3 gegen die SG Amendingen/Puchheim.

Kaufering liegt nach Doppelschlag schnell 0:2 hinten

Ein mageres Tor, das ist im Floorball in den allermeisten Fällen zu wenig. Der personell stark verbesserte Gegner ging durch einen frühen Doppelschlag durch Benedikt Föhr, der erfolgreich einen freien Ball erstocherte (10.), und Youngster Lorenz Mayer (10.) in Führung. Ein Kauferinger Fehler im Spielaufbau, ein bärenstarker Torwart Raphael Landherr und ein später erfolgreicher Konter, abermals durch Benedikt Föhr (58.), brachten die Entscheidung. Kaufering kam trotz deutlichem Plus an Ballbesitz nicht über einen Treffer von Marc Lippert hinaus (34.).

Neben einer couragierten Leistung eines jungen Gegners waren es am Ende auch die besser aufgelegten Einzelspieler, die den Unterschied ausmachten. Ein kleiner Trost für die Red Hocks: In der 1. Floorball-Bundesliga tragen Benedikt und Johannes Föhr sowie Raphael Landherr das Kauferinger Trikot. Sie haben auch eine Lizenz für Amendingen/Puchheim, den Jugendverein der Föhrs. (AZ)