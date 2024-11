Floorball: Red Hocks Kaufering wollen gegen Leipzig nachlegen

Viel Geduld mussten die Kauferinger Floorballer an den Tag legen, dann konnten sie nicht nur den ersten, sondern auch gleich die ersten beiden Siege in der 1. Bundesliga in dieser Saison feiern. Besser hätte das Heimspiel-Wochenende kaum laufen können und jetzt kann das Team von Trainer Daniel Nustedt, wiederum zu Hause, gleich nachlegen. Am Samstag ist ab 18 Uhr Leipzig zu Gast.

