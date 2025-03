Starker Endspurt der Floorballer der Red Hocks Kaufering

Ende November war es, als die SG Amendingen/Puchheim die stärkste Offensive der Liga nicht nur mickrig klein hielt, sondern sich selbst auch mit einem 3:1-Sieg über Kaufering zum zwischenzeitlichen Titelanwärter und Teilnehmer an der süddeutschen Meisterschaft aufschwang. Vor dem Rückspiel stand die Reserve des Bundesligisten Red Hocks Kaufering schon als Meister und der FBC München 2 als zweiter bayerischer Teilnehmer des süddeutschen Final Four fest. Dennoch wehrte sich die SG abermals beachtlich.

Kauferings Gegner hat eine starke Torhüterin

„Uns hat in den ersten beiden Dritteln die Abstimmung gefehlt und wir haben selten mal zwei, drei gute Wechsel am Stück zusammengebracht“, schildert der Kauferinger Marco Tobisch. Erschwerend aus Sicht seines Teams kam hinzu: „Sie hat sensationell gehalten“, erkennt Kauferings Kapitän die Leistung der gegnerischen Torfrau Pia Landherr an. Mit 3:3 ging es ins letzte Drittel.“ Ab der 52. Minute zog Kaufering bis auf 3:8 davon.

Tobisch und sein Team bereiten sich nun auf die Süddeutsche Meisterschaft am kommenden Wochenende in München vor. „Jetzt wollen wir auch diesen zweiten Titel verteidigen.“ Neben München haben sich Calw und Konstanz, die dominierenden Teams in Baden-Württemberg, qualifiziert. (AZ)