Jahn Landsberg II kämpft sich aus dem Tabellenkeller der Kreisklasse

Der TSV Geltendorf kommt einfach nicht in die Spur. In der Kreisklasse 1 gab es für das Team von Trainer Marcel Wupperfeld die nächste deutliche Niederlage: In Puchheim unterlagen die Geltendorfer mit 0:6. „Uns gehen einfach die Spieler aus“, sagte Michael Grabler vom TSV. Deshalb melde der Verein noch am Sonntag die zweite Mannschaft ab. In Puchheim spielten die Geltendorfer anfangs noch gut mit, belohnten sich dafür aber nicht. Spätestens nach dem 3:0 und dem Platzverweis war die Partie gelaufen - beim TSV stellt man sich bereits auf die Relegation oder den Abstieg ein.

