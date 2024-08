Bayernliga: Trainersuche beim TSV Landsberg läuft auf Hochtouren

„Auf Hochtouren“ laufe die Suche nach einem neuen Trainer, sagt Nico Held, der Abteilungsleiter Fußball beim TSV Landsberg. Dennoch werde nichts überstürzt, denn der neue Mann müsse zur Philosophie passen. So werden der bisherige Co-Trainer Pascal Leyer und Helds Stellvertreter in der Abteilungsleitung, Muriz Salemovic, an der Seitenlinie stehen, wenn der TSV am Samstag, ab 14 Uhr, zum nächsten Heimspiel in der Fußball-Bayernliga die SpVgg Unterhaching II zu Gast hat.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayernliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis