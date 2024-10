Bayernliga: TSV Landsberg feiert gegen Grünwald einen historischen Sieg

Seinen inzwischen dritten Sieg in Folge feiert der TSV Landsberg am Samstagnachmittag in der Fußball-Bayernliga. Und was für einen: Mit 10:1 fertigt das Team von Trainer Alexander Schmidt den Aufsteiger TSV Grünwald ab. Damit hätten die Landsberger fast für einen historischen Liga-Rekord gesorgt, einen neuen Vereinsrekord haben sie auf jeden Fall aufgestellt und das hoch verdient.

