Bayernliga: TSV Landsberg zieht den „kleinen Löwen“ die Zähne

Es war das angekündigte Spitzenspiel: Die Partie zwischen dem TSV Landsberg und Bayernliga-Spitzenreiter TSV 1860 München II lockte mehr als 750 Fans in den 3C-Sportpark und vor allem die Anhänger der Gastgeber dürften ausgesprochen zufrieden nach Hause gegangen sein. Nach einem anfänglichen Rückstand setzten sich die Landsberger am Ende hoch verdient mit 4:1 durch.

Die Landsberger kamen hervorragend ins Spiel und hatten schon nach zwei Minuten einen guten Angriff. In der Anfangsphase war es eine sehr einseitige Partie, denn die Gäste aus München hatten alle Hände voll zu tun, die Angriffe der Landsberger abzuwehren. Allerdings gab es keine große Torchance, noch war der letzte Pass zu ungenau. Erst nach fünf Minuten kamen die Münchner erstmals Richtung Strafraum der Gastgeber. Landsberg hatte weiter mehr Ballbesitz, doch die Konter der Löwen wurden gefährlicher. In der 17. Minute dann der erste Aufreger: Daniele Sgodzaj ging im Strafraum zu ungestüm zu Werke - Elfmeter für die Löwen. Doch Landsbergs Keeper Stefan Musa ahnte die Ecke und hielt.

Nach einer Ecke gelingt Landsberg der Ausgleich

In der 23. Minute fiel dann doch die Führung der Gäste: Pedro Muteba, der auf der rechten Seite für viel Wirbel sorgte, kam an TSV-Kapitän Maxi Holdenrieder, der ansonsten ein tolles Spiel zeigte, vorbei und verwandelte sicher zum 1:0. Ein paar Minuten brauchten die Landsberger, den Rückschlag wegzustecken, dann lief es wieder - inzwischen hatte Holdenrieder auch mit Daniele Sgodzaj die Seiten in der Viererkette getauscht. Auch wenn die Heimelf viel Druck machte, immer noch kam der letzte Pass nicht an. Also musste es anders klappen. Nach einer Ecke und Unordnung im Münchner Strafraum drückte John Haist den Ball zum Ausgleich über die Linie (40.). Nur drei Minuten später klappte es auch nach einem herrlichen Angriff über rechts: Die Flanke von Kilian Pittrich kam zwar in den Rücken von Furkan Kircicek, doch Fabian Bazdrigannis stand goldrichtig und musste nur noch zum 2:1-Pausenstand einschieben.

In der zweiten Hälfte stellte Landsbergs Trainer Alexander Schmidt um: Maximilian Berwein rückte in die Innenverteidigung, Kilian Pittrich nach außen und Sgodzaj ins Mittelfeld. Zwar kamen die Gäste stürmisch aus der Kabine, aber die Landsberger Abwehr stand hervorragend - Berwein gab der Viererkette zusätzliche Sicherheit. Auf der anderen Seite setzten die Gastgeber die Löwen weiter früh unter Druck und provozierten so einen Fehler des Gäste-Keepers. Mit einem herrlichen Distanzschuss erzielte Tiziano Mulas so in der 52. Minute das 3:1.

Icon Galerie 32 Bilder Fußball Bayernliga: Die Bilder vom Spiel des TSV Landsberg gegen den TSV 1860 München 2.

Die Partie wurde immer einseitiger zugunsten des TSV Landsberg, da kam bei den Löwen Frust auf, was schließlich in einer Roten Karte wegen Tätlichkeit endete (64.). Landsberg nutzte die Überzahl geschickt aus, um die Partie weiter zu kontrollieren - und erhielt in der 76. ein weiteres Geschenk des Gäste-Keepers, das Daniele Sgodzaj in der 76. Minute zum 4:1-Endstand nutzte. Ein echtes Spitzenspiel hatte damit einen verdienten Sieger. „Es war auch super, dass so viele Zuschauer und Sponsoren gekommen sind“, freute sich Abteilungsleiter Nico Held: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Nur einer dürfte ein bisschen traurig sein: Die Serie von Furkan Kircicek, der in den vergangenen neun Spielen immer getroffen hat, ist gerissen.