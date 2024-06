Bayernligist TSV Landsberg macht einen Schritt nach vorne

Plus Fußball-Bayernligist TSV Landsberg hat zum Test Landesliga-Aufsteiger Wertingen zu Gast. Trotz des Unentschiedens zeigt die Heimelf eine bessere Leistung.

Gerade mal eine Trainingswoche hat die neu zusammengestellte Mannschaft des TSV Landsberg absolviert. Im Vergleich zu den ersten Testspielen am Samstag gegen die Landesligisten Schwabmünchen und Kempten hat das Team von Trainer Bernd Kunze bereits einen Schritt nach vorne gemacht. Auch wenn die Landsberger gegen Wertingen nicht über ein 0:0 hinauskam, waren bereits einige schöne Spielzüge zu erkennen.

Ein Klassenunterschied war es nicht, doch die Landsberger hatten über die gesamten 90 Minuten hinweg klar mehr Ballbesitz. Gerade bei Kontersituationen zeigten die Gastgeber bereits ein besseres Verständnis für die Mitspieler. Nach wie vor ein Manko ist allerdings die Chancenverwertung. Sowohl Lukas Bettrich, als auch Antonios Masmanidis, der durch sein Tempo immer wieder auffiel, hatten gute Möglichkeiten. Auch ein Freistoß von Mateusz Cichon war brandgefährlich, der Wertinger Keeper konnte den Ball gerade noch aus dem Kreuzeck fischen. Dafür stand die Abwehr diesmal sicherer, in der ersten Halbzeit wurde es nur einmal brenzlig.