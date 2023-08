Fußball

18:07 Uhr

Bei der SG Dettenschwang/Thaining kennt man sich aus der Jugend

Plus Der FC Dettenschwang schließt sich für die neue Fußball-Saison mit Thaining zusammen. Trainer Stefan Mayr sieht einige Vorteile. Am Sonntag steht ein nicht alltägliches Spiel an.

Von Margit Messelhäuser

Spielermangel – ein Problem, das einige Fußballvereine im Landkreis kennen. Auch in Dettenschwang und Thaining gab es immer wieder Probleme. Die sollten gelöst sein, da sich die beiden Teams für die neue Saison zusammengeschlossen haben. Am Sonntag empfangen Trainer Stefan Mayr und sein Team den SV Erpfting. Ein besonderes Spiel, nicht nur, weil Erpfting noch ungeschlagen ist.

Einiges ist neu bei Dettenschwang/Thaining: Nicht nur der Zusammenschluss, auch der Trainer. Stefan Mayr ist seit dieser Saison der Spielertrainer des Teams, das in der A-Klasse 5 nach drei Spieltagen mit sechs Punkten auf Platz zwei liegt. „Wir haben in der Jugend schon seit Langem eine Spielgemeinschaft mit Thaining, und das in allen Altersklassen“, sagt Mayr im Gespräch mit unserer Zeitung. Insofern kennen sich die Spieler und die Zusammenführung sei kein Problem. „Beide Mannschaften hatten immer wieder Personalprobleme, da war es der logische Schritt auch bei den Senioren die Spielgemeinschaft einzuführen.“

