Verteidiger Benny Auburger will dem TSV Landsberg aus der Krise helfen

Seine Heimpremiere fiel buchstäblich ins Wasser: Die Bayernliga-Partie des TSV Landsberg gegen Kirchanschöring wurde wegen Dauerregens abgesagt und die Woche darauf musste er sich auch gedulden, das der TSV spielfrei hatte. Hieß: Lauf-„Hausaufgabe“ von Trainer Alex Schmidt statt Punktspiel. „Ein bisschen schade“, bedauert Benny Auburger (23). „Ich hatte richtig Bock, hätte gerne gespielt. Und zwei Wochen Tabellenletzter zu sein, ist auch nicht so schön.“ So kann er, der sich beim TSV selbst ins Gespräch brachte, erst am Samstag, 28. September, gegen den TSV Rain seine Heimpremiere und sein zweites Spiel im Landsberger Trikot bestreiten. Die erste Partie absolvierte der Rechtsverteidiger beim 0:1 in Memmingen. Da lobte ihn der ebenfalls zu Saisonbeginn zum TSV gekommene Trainer Alexander Schmidt bereits.

Thomas Ernstberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis