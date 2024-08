Bezirksliga: Denklingen baut gegen Wacker München auf den Heimvorteil

Verschoben wurde die englische Woche für die Bezirksliga-Fußballer des VfL Denklingen. Wegen des Gewitters am Mittwochabend musste die Partie in Raisting abgesagt werden. Damit steht am Sonntag wieder ein Heimspiel für Trainer Markus Ansorge und sein Team an. Mit Wacker München ist ab 15 Uhr ein Team zu Gast, das auf keinen Fall unterschätzt werden darf.

Obwohl er auf einige angeschlagene Spieler hätte verzichten müssen, tat Danklingens Trainer Markus Ansorge die Absage in Raisting leid. „Wir hätten schon gerne gespielt, auf der anderen Seite können sich die Verletzten noch etwas erholen“, sagt der Denklinger Trainer. Sowohl Dominik Karg als auch Michael Stahl und Armin Sporer würde die Pause guttun. Zwar hatte sich das Gewitter in Raisting bald verzogen, doch für einen Anpfiff war es bereits zu spät, da der Hauptplatz kein Flutlicht hat. Also wird die Partie neu angesetzt.

Wacker München hat sich in der Sommerpause verstärkt

Und der Fokus liegt damit auf dem Heimspiel am Sonntag. Mit Wacker München kommt eine Mannschaft, die bislang nur zwei Punkte mehr auf dem Konto hat als Denkingen (4). „Wacker hat sich in der Sommerpause aber brutal verstärkt“, warnt Markus Ansorge vor dem Gegner. Er hat ihn in der neuen Saison bereits beobachtet. „Im Angriff ist das Team enorm stark und ist extrem spielstark.“ Allerdings gebe es in der Bezirksliga sowieso keine leichten Gegner.

„Aber auch wir müssen uns nicht verstecken“, betont der VfL-Coach. Nach der 2:8-Auftaktniederlage befindet sich seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. Vor allem die Art und Weise, wie seine Spieler diese Klatsche weggesteckt und welche Reaktion sie in den folgenden Partien gezeigt hatten, beeindruckte ihn. Genau da wollen die Denklinger am Sonntag weitermachen - dann auch mit dem Heimvorteil im Rücken. Beginn ist um 15 Uhr.