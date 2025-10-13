Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Landsberger Tagblatt
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Landsberg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Damen des MTV Dießen holen in der Bezirksliga gegen Huglfing einen Punkt

Frauenfußball

Fußballerinnen des MTV Dießen holen den nächsten Punkt in der Bezirksliga

Die Damen des MTV Dießen führen nach dem Remis gegen Huglfing weiter die Tabelle in der Fußball-Bezirksliga an. Doch das Bild ist trügerisch.
    • |
    • |
    • |
    Antonia Huber (vorne) vom MTV Dießen erzielte mit ihren Teamkolleginnen im Heimspiel gegen Huglfing ein Remis.
    Antonia Huber (vorne) vom MTV Dießen erzielte mit ihren Teamkolleginnen im Heimspiel gegen Huglfing ein Remis. Foto: MTV Dießen

    Das ersatzgeschwächte Team des MTV Dießen zeigte am vergangenen Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Kämpferherz und holte sich am Ende im Heimspiel gegen den SC Huglfing noch einen Punkt. Damit bleiben die Dießener Tabellenführer, doch das aktuelle Bild trügt.

    Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß und gingen nach nicht mal einer Minute in Führung. Der Treffer gab Huglfing viel Selbstvertrauen, Dießen dagegen brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Nach einer halben Stunde wurde Steffi Köhler im Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Zoe Klein zum 1:1. Im Anschluss verloren die bis dahin dominanten Gäste ein wenig die Struktur, Dießen wurde besser und Laura Braunegger hatte noch eine Großchance, die sie aber nicht nutzen konnte.

    Dießen setzt entschlossen nach und belohnt sich

    Die zweite Halbzeit begann zerfahren, Huglfing nutzte aber gleich seine erste Möglichkeit zum 2:1. Anschließend verpassten es die Gäste, den Vorsprung auszubauen, das rächte sich. Nach einem Eckball für Huglfing schnappte sich Steffi Köhler den Ball, ihr Schuss nach 70 Metern wurde abgewehrt. Aber Dießens jüngste Spielerin, Antonia Huber, setzte entschlossen nach und bediente Felicia Wacker, die zum 2:2 ausglich, während die MTV-Torjägerinnen Zoe Klein und Andrea Bichler verletzt an der Seitenlinie jubelten. Damit bleibt das Team von Trainer Nico Weis an der Tabellenspitze, hat aber nur einen Punkt Vorsprung auf die Verfolger, die ein, beziehungsweise zwei Spiele weniger ausgetragen haben. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden