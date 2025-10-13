Fußballerinnen des MTV Dießen holen den nächsten Punkt in der Bezirksliga

Das ersatzgeschwächte Team des MTV Dießen zeigte am vergangenen Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Kämpferherz und holte sich am Ende im Heimspiel gegen den SC Huglfing noch einen Punkt. Damit bleiben die Dießener Tabellenführer, doch das aktuelle Bild trügt.

Die Gäste erwischten einen Auftakt nach Maß und gingen nach nicht mal einer Minute in Führung. Der Treffer gab Huglfing viel Selbstvertrauen, Dießen dagegen brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Nach einer halben Stunde wurde Steffi Köhler im Strafraum gefoult, den fälligen Strafstoß verwandelte Zoe Klein zum 1:1. Im Anschluss verloren die bis dahin dominanten Gäste ein wenig die Struktur, Dießen wurde besser und Laura Braunegger hatte noch eine Großchance, die sie aber nicht nutzen konnte.

Dießen setzt entschlossen nach und belohnt sich

Die zweite Halbzeit begann zerfahren, Huglfing nutzte aber gleich seine erste Möglichkeit zum 2:1. Anschließend verpassten es die Gäste, den Vorsprung auszubauen, das rächte sich. Nach einem Eckball für Huglfing schnappte sich Steffi Köhler den Ball, ihr Schuss nach 70 Metern wurde abgewehrt. Aber Dießens jüngste Spielerin, Antonia Huber, setzte entschlossen nach und bediente Felicia Wacker, die zum 2:2 ausglich, während die MTV-Torjägerinnen Zoe Klein und Andrea Bichler verletzt an der Seitenlinie jubelten. Damit bleibt das Team von Trainer Nico Weis an der Tabellenspitze, hat aber nur einen Punkt Vorsprung auf die Verfolger, die ein, beziehungsweise zwei Spiele weniger ausgetragen haben. (AZ)