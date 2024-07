Dem VfL Denklingen misslingt die Generalprobe

Gegen den schwäbischen Bezirksligisten Lagerlechfeld hat der VfL Denklingen sein letztes Testspiel vor dem Start in die oberbayerische Fußball-Bezirksliga bestritten. Es war ein Spiel mit Hindernissen und einem Ausgang, den sich der Denklinger Trainer anders gewünscht hätte. „Die Niederlage hat gezeigt, dass wir noch drei, vier Gänge hochschalten müssen, damit es im ersten Punktspiel kein böses Erwachen gibt“, fasste Markus Ansorge die Partie zusammen.

Vor allem in der ersten Halbzeit kamen die Denklinger nicht gut ins Spiel. „Nach vorne kam von uns einfach zu wenig“, so Ansorge. Auf der anderen Seite leisteten sich die Gastgeber zu viele Fehler. Dem 1:0 von Lagerlechfeld ging ein Ballverlust im Aufbau voran, dann schalteten die Gäste schnell um (32.). Praktisch mit dem Halbzeitpfiff unterlief VfL-Keeper Manuel Seifert ein Patzer, der zum 2:0 führte.

Denklingen startet mit einem Heimspiel in die Punktrunde

Nach der Pause war Markus Ansorge mit dem Auftritt seines Teams mehr zufrieden, allerdings zog sich das Spiel hin. Nach etwa 50 Minuten wurde dieses wegen eines Gewitters unterbrochen, konnte dann aber doch fortgesetzt werden. Auch wenn die Denklingen nun mehr vom Spiel hatten, der Zug zum Tor fehlte. „Natürlich ist es schade, aber es zeigt auch, dass wir noch was tun müssen“, sagte Markus Ansorge. Am 27. Juli steht der Punktspielstart an, dann ist der letztjährige Tabellenzweite Aubing ab 16 Uhr in Denklingen zu Gast.