Nach einer Auftaktpleite ist der VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga wieder in der Spur: In Deisenhofen gab es für das Team von Trainer Markus Ansorge den ersten Punkt. Doch das Remis war dem VfL-Coach weniger wichtig, als der Auftritt seiner Mannschaft - und genau so einen will er auch am Sonntag zu Hause gegen den FC Aich sehen.

