Denklingen will seine Serie beim Spitzenreiter Aubing fortsetzen

Zum Ende der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga hat der VfL Denklingen eine beachtliche Serie gestartet. Seit fünf Spielen sind Trainer Markus Ansorge und sein Team ungeschlagen. Am Sonntag soll diese fortgesetzt werden, allerdings wartet auf die Denklinger die vom Papier her schwerste Aufgabe: Sie sind beim Spitzenreiter Aubing zu Gast, gegen den der Saisonstart gründlich misslungen war.

