Der FC Greifenberg kassiert in letzter Minute den Gegentreffer

In Prittriching stieg das Derby zwischen der zweiten Mannschaft des Gastgebers und dem FC Scheuring. Und im dritten Anlauf gelang der SVP-Reserve der erste Sieg in der noch jungen Saison, und der war laut SVP-Trainer Patrick Löhner absolut verdient. „In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir uns aber wieder zwei sehr unglückliche Gegentreffer eingefangen haben.“ Nach der Pause allerdings habe sein Team eine tolle Moral bewiesen. Mit einem Traumtor aus 30 Metern verkürzte Paul Neuhaus auf 1:2, dann legten seine Teamkollegen nach. Auch in Unterzahl verteidigte Prittriching den Vorsprung bis zum Abpfiff.

