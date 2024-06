Fußball

Der FC Weil zittert sich zum Klassenerhalt in der Kreisliga

Plus Im zweiten Fußball-Relegationsspiel gegen Peiting II verspielt der FC Weil zweimal einen Vorsprung. Am Ende reicht es aber zum Klassenerhalt.

Von Margit Messelhäuser

Der FC Weil spielt auch in der nächsten Saison in der Fußball-Kreisliga. Zwar nicht mehr unter Trainer Andreas Schaudt, aber im zweiten Relegationsspiel ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen: Weil hat aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft. Auch wenn das Rückspiel gegen Peiting II eine ganz enge Angelegenheit war.

Mit einem 4:3-Sieg im Rücken gingen die Weil die entscheidende zweite Partie an. Wie schon im Hinspiel waren beide Mannschaften erst mal darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Zwar kam Peiting in der Anfangsphase zu dem einen oder anderen Abschluss, wirklich gefährlich waren diese aber nicht. Die Gastgeber hatten zwar zunächst mehr vom Spiel, doch Weil lauerte auf seine Chancen. Die tat sich in der 28. Minute auf: Nach einem Ballverlust der Peitinger geht es schnell und Julian Greinwald verwandelte ganz allein vor dem Keeper zur 1:0-Führung. Doch die Heimelf war keineswegs geschockt, denn nur vier Minuten später gelang der Ausgleich - auch sie nutzte die erste Unachtsamkeit in der Weiler Defensive.

