Der Sieg des TSV Landsberg in der Bayernliga ist teuer erkauft

Eigentlich war bereits am Samstag der letzte Hinrundenspieltag in der Fußball-Bayernliga, für den TSV Landsberg aber stand noch das Nachholspiel gegen Kirchanschöring an. Mit einem hochverdienten Sieg beendeten die Landsberger die Runde, machten damit ihrem Trainer Alexander Schmidt ein Geburtstagsgeschenk und haben nun sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. Dennoch gibt es nicht nur Grund zur Freude.

