Der SV Prittriching erhält Spende vom BFV nach Hochwasserschaden

Der Juni 2024 bleibt vielen in Erinnerung - aber nicht in guter. Die extremen Regenfälle sorgten für Überflutungen, kosteten Menschenleben und verursachten enorme Schäden. Auch wenn der Landkreis Landsberg verhältnismäßig glimpflich davon kam: Beim SV Prittriching herrschte auch „Land unter“. Von der Sozialstiftung des Bayerischen Fußballverbands hat der Verein einen Zuschuss erhalten, der weiter Mut macht.

„Das große Problem bei uns war, dass es nicht die Regenfälle, sondern das Grundwasser war, das in unseren Kabinentrakt eintrat“, sagt Sabine Winterholler, Schatzmeisterin beim SV Prittriching, im Gespräch mit unserer Redaktion. „In solchen Fällen zahlt keine Versicherung.“ Bitter für die Mitglieder: Praktisch genauso schnell, wie sie das Wasser aus dem Untergeschoss entfernten, drückte es wieder nach, erst nach ein paar Tagen kam zumindest kein Wasser mehr in die Räumlichkeiten. Feucht war dennoch alles. „Wir haben sofort Trocknungsgeräte aufgestellt“, berichtet Sabine Winterholler. Gleichzeitig wurde ein „Leerungsplan“ erstellt, denn alle acht Stunden mussten die Behälter der Geräte geleert werden. Die Mitglieder zeigten ebenso viel Einsatz wie beim Bau des Vereinsheims.

Das Vereinsheim wurde in den 1990er-Jahren erstellt

Das wurde in den 1990er-Jahren mit viel Eigenregie erstellt. „Damals haben sich die Mitglieder auch für eine Sauna im Keller entschieden“, so die Schatzmeisterin. Sauna, Kabinen und Duschen - alles war unbrauchbar, und das für Monate. Erst musste der Spielbetrieb geregelt werden. „Wir haben unseren Gegnern mitgeteilt, dass sie nicht duschen können, aber alle waren sehr verständnisvoll.“ So kamen die meisten Spieler gleich in ihren Trikots und fuhren auch so wieder nach Hause. Langsam kristallisierte sich auch der Schaden heraus - von fast 50.000 Euro spricht die Schatzmeisterin.

Das Sportheim des SV Prittriching wurde im Juni 2024 mit Grundwasser geflutet. Jetzt beginnt die Sanierung mit Malerarbeiten und neuen Bodenbeläge. Schatzmeisterin Sabine Winterholler zeigt, wie hoch das Wasser in der Wand gestiegen ist.

Nicht nur, dass der Bodenbelag erneuert werden muss, die Feuchtigkeit stieg trotz des schnellen Eingreifens auch die Wände hoch. „Jetzt, in der Winterpause, werden gerade der Boden neu verlegt und der Maler ist auch schon am Arbeiten.“ Da kam die Spende vom BFV in Höhe von rund 6000 Euro sehr gelegen. „Das reicht zwar lange nicht aus, aber zumindest die Stromkosten, die durch die Trockengeräte extrem gestiegen ist, können wir damit bezahlen.“

Fußball-Bundesligisten helfen mit

Möglich wurde diese Unterstützung durch den Verband auch durch den Einsatz von einigen Fußball-Bundesligisten. Unter anderem spendete Erstligist Borussia Mönchengladbach die Einnahmen aus seinem Vorbereitungsspiel in Rottach-Egern gegen Holstein Kiel (1:0) in Höhe von 15.000 Euro. Der FC Augsburg trat eigens in einem Benefizspiel für die von der Flut heimgesuchten Fußballklubs gegen den SSV Ulm an (4:1). Die Partie in Dinkelscherben war mit 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft und so flossen weitere 26.000 Euro in den Hilfsfonds der BFV-Sozialstiftung. Bei einem Heimspiel des FC Augsburg wurden vor Kurzem dann auch die symbolischen Spendenschecks an die insgesamt 40 betroffenen Vereine.

Dazu war auch Sabine Winterholler zusammen mit ihrem Mann Werner, der auch Schiedsrichterbetreuer ist, eingeladen. Sie dankte der BFV-Stiftung und allen Spendern, denn so könnten „kleine Vereine wie unserer, nach dem Hochwasser weiter aktiv bleiben und wichtige Angebote aufrechterhalten, die der Gemeinschaft dienen“. Und genau diese Gemeinschaft kümmert sich weiter um die Renovierung des Vereinsheims: „Die Zusammenarbeit ist wirklich sehr gut“, hofft nicht nur sie, dass alles bald wieder „normal“ läuft im Vereinsheim des SVP.