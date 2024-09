Der TSV Geltendorf fährt in der Fußball-Kreisklasse den dritten Sieg ein

In der Fußball-Kreisklasse, Gruppe 1, hatte Geltendorf den Tabellendritten Puchheim zu Gast. In einer eher mäßigen Partie, geprägt von Fehlpässen und viel Kampf, siegte am Ende Gastgeber Geltendorf. Nach der Führung der Gäste mit der zweiten Möglichkeit konnte Geltendorf noch vor der Pause ausgleichen. Nach dem Wechsel brachte ein Eigentor die Hausherren in Führung. Geltendorf erhöhte noch auf 3:1, verpasste es jedoch aufgrund der Chancenverwertung, das Spiel vorzeitig für sich zu entscheiden.