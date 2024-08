Der TSV Landsberg muss künftig auf Platzwart „Bobby“ verzichten

Irgendwie kann man es sich gar nicht recht vorstellen: Ein Fußballspiel des TSV Landsberg, und der Mann mit der Kamera läuft nicht mehr am Spielfeldrand entlang, grüßt viele Zuschauer mit Namen und feuert die Mannschaft an - bald wird es aber so weit sein. „Am 31. August habe ich meinen letzten Tag als Platzwart, am 30. ist ja noch ein Spiel“, sagt Dieter Graf, den alle aber nur als „Bobby“ kennen. Jahrzehntelang war er dem TSV verbunden, als Trainer, Platzwart und zusammen mit seiner Frau und den Kindern immer da im Einsatz, wo eine helfende Hand nötig war. Doch jetzt ist endgültig Schluss - wobei der Fußball ihn nicht loslassen wird.

