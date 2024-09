Dettenschwang/Thaining schiebt sich auf den zweiten Tabellenplatz

A1 Immerhin hat sich für Schwabhausen der Ausflug nach Geiselbullach bei strömendem Regen am Samstag gelohnt. Gegen die Reserve der Gastgeber fuhr das Team von Trainer Michael Raab einen 3:2-Sieg ein. „Zum Schluss haben wir es noch mal unnötig spannend gemacht“, fasste Raab die Partie zusammen, denn sein Team führt nach einer Stunde noch 3:0. Auf dem Kunstrasen gab sich Geiselbullach aber nie auf, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Insgesamt ein verdienter Sieg in einem sehr fairen Spiel mit einem sehr guten Schiedsrichter, so Raab.

Margit Messelhäuser