vor 50 Min.

Ein Spieler des TSV Landsberg ist bei der Fußball-EM der Amateure dabei

Daniel Leugner (am Ball) wurde in die BFV-Auswahl für den UEFA Regions Cup berufen.

Plus Am 9. Juni startet in Spanien die Endrunde um den UEFA Regions Cup. Der Bayerische Fußball-Verband hat Daniel Leugner vom TSV Landsberg nominiert.

Von Margit Messelhäuser

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) vertritt Deutschland beim UEFA Regions Cup, dem laut BFV bedeutendsten Amateur-Wettbewerb der Europäischen Fußball-Union. Nun hat der BFV seinen Kader für dieses Turnier bekannt gegeben: Mit Daniel Leugner ist auch ein Spieler des TSV Landsberg mit im Aufgebot. Allerdings wird Leugner das erste Spiel verpassen.

Zu Beginn der vergangenen Bayernliga-Saison war Daniel Leugner zum TSV Landsberg gewechselt und hatte sofort überzeugt. Aber der 28-Jährige hatte Riesenpech: Im letzten Vorbereitungsspiel verletzte er sich schwer und konnte erst nach der Winterpause wieder auflaufen. „Nach der langen Pause freue ich mich jetzt natürlich, dass ich diese Gelegenheit bekomme“, sagt Leugner im Gespräch mit unserer Redaktion.

