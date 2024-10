Erpfting verteidigt die Tabellenführung in der A-Klasse

A1 Eigentlich wollte die DJK Schwabhausen die Partie bei Unterpfaffenhofen II verschieben - zu viele Spieler waren krank, doch der Gastgeber stimmte nicht zu. Also gingen einige Spieler angeschlagen in die Partie und das wirkte sich am Ende auch aus. „Wir haben uns gut aus der Affäre gezogen“, sagte Stefan Lackner von der DJK, doch „am Ende ging uns dann die Kraft aus.“ Zweimal war die DJK in Führung gegangen, dann hielt Keeper Florian Greinwald mit tollen Paraden das Team im Spiel, doch am Ende gab es eine 3:4-Niederlage.

Erpfting Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Scheuring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Egling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis