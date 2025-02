Für den Fußball-Profi Florian Neuhaus gibt es gute Neuigkeiten

Um ein Haar wäre Florian Neuhaus (27) der erste Kauferinger in der türkischen „Süper Lig“ geworden. Der Mittelfeldspieler des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und Erstligist Besiktas Istanbul waren sich offenbar bereits über einen Wechsel einig, der Transfer soll laut rheinischen Medien ausverhandelt gewesen sein. Es war eine Leihe bis zum Saisonende geplant, mit anschließender Kaufoption für kolportierte drei Millionen Euro.

Doch dann überlegte es sich der bekannteste Fußballer aus dem Landkreis Landsberg in letzter Sekunde „nach einer schlaflosen Nacht“ anders. Auch, weil er am vergangenen Wochenende nach langem Reservisten-Dasein beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt zum ersten Mal in der laufenden Saison in der Mönchengladbacher Startelf ran durfte (mit Vorlage zum 1:0) und er „überwältigt“ von der Stimmung im Borussen-Park war. Daher die Absage an den Tabellenfünften der türkischen Top-Liga. Zudem soll auch Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus noch kurzfristig sein Veto eingelegt haben. Der zehnfache Nationalspieler bleibt also den „Fohlen“ treu und will sich in Gladbach durchsetzen.

Der Bruder der beiden Kauferinger Landesligaspieler Daniel und Niki wird im Übrigen im März Vater. In den Sozialen Medien posteten Neuhaus und seine langjährige Freundin Aline ein Foto, das die gebürtige Rheinländerin, die er in seiner Zeit bei Fortuna Düsseldorf kennengelernt hatte, mit Baby-Bauch zeigt. Dazu schrieb er „Tiny miracle!“, also kleines Wunder.