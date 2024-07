Für den VfL Kaufering wird es in Schwabmünchen ernst

Das erste Punktspiel in der neuen Saison ist immer etwas Besonderes, in der Partie der Fußball-Landesliga zwischen dem VfL Kaufering und dem TSV Schwabmünchen steckt aber mehr als nur der Auftakt. Neuer Trainer in Schwabmünchen ist Ben Enthart, der mit Kaufering in die Landesliga aufgestiegen ist - damals als Trainer des aktuellen Spielertrainers Sebastian Bonfert. Wie die beiden dem Wiedersehen entgegenblicken.

