Nicht nur wegen der vorhergesagten Temperaturen wird es für die Fußball-Teams im Landkreis eine heiße Woche: Es stehen auch packende Spiele an. Unter anderem ist der VfL Denklingen in Raisting zum Derby zu Gast, auch im Kreis Zugspitze wird gespielt. Den Anfang macht der Bayernligist TSV Landsberg, der am Dienstagabend in Erlbach antritt.

