Fußball-Abteilung des TSV Landsberg stellt sich neu auf

Plus Die Fußballer des TSV Landsberg machen den Neuanfang: Auch in der Abteilungsleitung gibt es neue Gesichter. Die alte Führung ist nicht aus der Verantwortung.

Sportlich wird vom "neuen" TSV Landsberg gesprochen, das bezieht sich jetzt auch auf die Abteilungsleiter. Nicht überraschend traten die bisherigen Führenden Sebastian Gilg und Rainer Drüssler nicht mehr an, ihre Nachfolger Nico Held als Abteilungsleiter und Muriz Salemovic als Stellvertreter wurden schnell, ohne Gegenstimmen gewählt. Doch so ganz ist die alte Abteilungsleitung noch nicht raus, denn auf Empfehlung des Hauptvereins wurde die Entlastung der alten Abteilungsleitung mehrheitlich abgelehnt.

Angesichts der Brisanz der vergangenen Wochen war die Abteilungsversammlung mit 28 Stimmberechtigten doch spärlich besucht. Dafür gab es aber einige Diskussionen - beim Thema Finanzen. Rainer Drüssler und Sebastian Gilg hatten sich entschuldigt, wegen Krankheit und eines Geburtstags, Robert Michel, Schatzmeister der Abteilung, übernahm damit die Versammlungsleitung und verlas auch den schriftlich eingereichten Bericht von Gilg. In diesem verwies er auf die Erfolge in der Jugendarbeit und der zweiten Mannschaft - von der ersten Mannschaft fehlte jedoch eine Stellungnahme.