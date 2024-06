Fußball: Das neue Trainer-Team des TSV Landsberg stellt sich vor

Plus Bernd Kunze führt die Fußballer des TSV Landsberg in die neue Bayernliga-Saison. Der Coach hat klare Ziele und präsentiert gleich einige Neuzugänge.

Für die Bayernliga-Fußballer des TSV Landsberg steht ein Umbruch an. Der wurde bislang vor allem im Stillen vollzogen. Nun hat sich aber nicht nur der neue Trainer Bernd Kunze mit seinem Co-Trainer der Presse vorgestellt: Die Landsberger Fußball-Abteilung hatte auch gleich eine Liste an Spielern parat, die künftig im 3C-Trikot antreten, zudem stehen auch interessante Vorbereitungsspiele fest.

Es soll ein "neuer TSV Landsberg" werden, dazu hat der Verein die Weichen gestellt. Dafür haben Marko Braovac, der neue Sportliche Leiter, und der neue Trainer Bernd Kunze in den vergangenen Wochen zahlreiche Telefonate geführt. Mit Erfolg, denn der Kader des Fußball-Bayernligisten wird im Vergleich zur Vorsaison viele Änderungen beinhalten, doch man geht konsequent den neuen Weg. "Wir wollen eine junge, hungrige, regionale Mannschaft", sagte Braovac. 14 Spieler konnten er und Bernd Kunze präsentieren - bislang ist nur einer älter als 24 Jahre, nämlich Maximilian Holdenrieder. Der 27-jährige Penzinger ist bislang einer der wenigen Stammspieler aus der früheren Mannschaft, der weiter für den TSV auflaufen wird. Aber nicht der einzige aus dem Landkreis, denn Raul Gheges (Schöffelding), Felix Unger ( Kaufering) und Kilian Pittrich ( Greifenberg) gehören zum neuen Team. "Insgesamt kann man sagen, dass fast alle aus einem Umkreis von 30,40 Kilometern kommen", kommentierte Braovac den bisherigen Kader.