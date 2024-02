Fußball

12:23 Uhr

Fußball: TSV Landsberg muss Zwangspause einlegen

Am Wochenende stehen wieder einige Fußball-Testspiele an.

Plus Für die höheren Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg stehen die nächsten Tests an. In Denklingen geben sich Jahn Landsberg und der Hausherr die Klinke in die Hand.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

So langsam rückt der Start in die zweite Saisonhälfte für die Fußball-Teams der Bayernliga, Landesliga und Bezirksliga näher.Allerdings fällt das geplante Testspiel für den TSV Landsberg aus: „Die Spieler von Neuried streiken“, sagt TSV-Spielertrainer Mike Hutterer. Kaufering, Denklingen und Jahn Landsberg sind dagegen im Einsatz.

TSV Landsberg Für den Bayernligisten läuft es bislang in der Vorbereitung nach Wunsch. Drei Tore mehr pro Liga ist das Ziel, das die Spielertrainer Mike Hutterer und Sascha Mölders ihrem Team vorgeben – bislang wurde es mehr als erfüllt. Den Landesligisten Jetzendorf fegten die Landsberger mit 10:1 vom Platz, beim Bezirksligisten Lerchenau gab es einen 11:0-Kantersieg. Auch gegen Neuried war mit einem Kantersieg zu rechnen, doch daraus wird nichts. „Eventuell machen wir Training oder ein freies Wochenende, das entscheiden wir spontan“, so Hutterer. Das nächste Testspiel ist jetzt am Dienstag in Grünwald.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen