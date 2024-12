Fußballer des MTV Dießen für den Bayern-Treffer des Monats nominiert

Der MTV Dießen spielt in der Kreisliga Zugspitze um den Klassenerhalt, ging auf Abstiegsplatz 14 in die Winterpause. Dabei sind die Torschützen der Ammersee-Fußballer Spitze: Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde ein Dießener jetzt für den „Bayern-Treffer des Monats“ nominiert. Moritz Fichtl (26) steht neben vier anderen Spielern und einer Spielerin für den Monat November zur Wahl.

